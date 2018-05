Queimados promove palestra com jovens universitários em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem

Foto: Igor Lima

Em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais, realizou na noite da última quinta-feira, dia 17, uma palestra com o tema “A logística reversa no Brasil”. O evento, que teve participação de 100 pessoas, contou com a presença do Prof. Dr. Ubijara Aluízio de Oliveira como palestrante e aconteceu no Auditório da Universidade Estácio, no Centro.

