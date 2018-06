Queimados inicia mutirão de iluminação pública para efetuar melhorias no município

Foto: Divulgação

Para efetuar melhorias e reparar pontos de iluminação em Queimados, na Baixada Fluminense, um mutirão de manutenção promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, teve início na última quarta-feira, dia 6, nos bairros Pedreira, São Jorge e Centro. Os próximos locais a receber a ação serão os bairros Santa Eugênia, Fanchem, Glória e Distrito Industrial.

Foram montadas três equipes para ir às ruas recuperar cabos, postes e circuitos defeituosos. Além disso, o âmbito municipal conta com a participação da população pelo Disque-Luz, no telefone 3778-8153, canal destinado a informar pontos com mau funcionamento no município e que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

