Queimados ganha fábrica de alimentos que vai gerar 60 postos de trabalho

Empreendimento inaugura nova filial em janeiro de 2021. Ao todo, 4 mil empregos serão gerados na região

Mesmo em meio à pandemia que assola economias de todo o planeta, Queimados segue crescendo: a cidade foi eleita pela Rica Alimentos como o local para mais uma filial, instalada ao lado do Distrito Industrial do município da Baixada Fluminense.

A primeira etapa da nova fábrica tem inauguração prevista para janeiro de 2021, quando passará a produzir farinha e óleo e gerará 60 postos de trabalho. Já a segunda fase de instalação do empreendimento será voltado à produção de carne e criará mais 2,5 mil empregos. Ao final destas etapas, está prevista uma ampliação da filial, que totalizará a contratação de 4 mil funcionários distribuídos em 40.000m² de estrutura.

Segundo os sócios da empresa, Henrique, Alexandre e Francisco Igayara, a escolha do município foi logisticamente pensada. “Escolhemos a cidade pela disponibilidade de mão-de-obra qualificada, além disso é uma localização perfeita para receber as matérias-primas necessárias à industrialização e distribuir nossos produtos finalizados”, afirma Henrique.

Importância para a cidade

Nesta semana, o prefeito Carlos Vilela visitou as instalações e comemorou a chegada do novo empreendimento e sua importância para a cidade. “Estou muito grato por nossa cidade receber uma empresa desse porte, é muito satisfatório saber que estamos gerando novos empregos para os queimadenses. Quero agradecer à direção da empresa pela parceria mesmo em um momento tão delicado da economia do país”, concluiu o gestor.

Fundada em 1972, a Rica Alimentos, é uma indústria de alimentos sediada em Jacarepaguá e tem infraestrutura própria para produzir e alojar cerca de 46 milhões de frangos anualmente. A empresa conta com 7 granjas destinadas à criação de frango para corte, 3 fábricas de rações, 2 incubatórios (onde nascem as aves), 2 granjas de matrizes, 1 indústria de carne industrializada, 1 abatedouro de frangos e 1 centro de distribuição.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Queimados.