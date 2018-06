Queimados deposita primeira parcela do 13º no Dia dos Namorados

Foto: Divulgação

O tradicional jantar romântico do Dia dos Namorados está mais que garantido para os servidores públicos de Queimados. A Prefeitura de Queimados irá depositar a primeira parcela do 13º amanhã, dia 12. Ao todo, o município conta com cerca de 3 mil servidores, entre estatutários e comissionados. Os aposentados e pensionistas do município já receberam na última sexta-feira a primeira parte do abono.

