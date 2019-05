Queimados: Conheça a história de Maria do Carmo, uma MÃE do campo

Jota Carvalho

As mãos calejadas que lavram a terra para ajudar no sustento da família são as mesmas que cuidam dos filhos, do marido e das tarefas de casa. Da dureza do campo à doçura da maternidade, a agricultora de Queimados, Maria do Carmo (32), afirma que seus melhores presentes de “Dia das Mães” têm nome: Daniel (16), Melquisedeque (13), Moisés (10), Micael (7), Victória (4) e Arthur (1). Mesmo em meio aos vários papéis que exerce ao longo do dia, a jovem não perde a força e nem o riso, tudo isso com um único objetivo: garantir um futuro promissor para seus pequenos.

Em seu sítio no bairro Santo Expedito, Maria tem uma rotina árdua: Levanta as 5h30 da manhã, prepara o café da família, arruma os filhos para a escola e segue para as tarefas da roça. Criada no meio da lavoura pelos seus pais, a agricultora aprendeu desde pequena o valor da terra para a família. Atividades como plantar, cultivar e colher seus próximos alimentos fazem parte de seu cotidiano desde que pequena. Casada, ela divide com o esposo, Elael Ferreira (42), tarefas que vão desde o cuidado dos animais até a plantação de produtos como aipim, alface, banana, quiabo, feijão e flores para decorar a casa.

Às terças e quintas-feiras, o casal expõe e vende toda a produção semanal na Feira da Roça, iniciativa da Prefeitura de Queimados que funciona no Centro, das 6h às 14h. Com o dinheiro arrecadado no local, eles conseguem fazer as compras, pagar as contas e continuar investido na plantação e na educação dos filhos.

Mesmo com pouco estudo, a Maria reconhece a importância da sala de aula na vida dos pequenos e faz de tudo para proporcionar uma boa educação para eles. “Já abri mão de muitas coisas na minha vida pelos meus filhos e abriria quantas vezes fossem preciso. Hoje, graças ao meu esforço na roça, posso oferecer coisas a eles que meus pais nunca puderam me dar, como, por exemplo, o curso de inglês e informática, pagos com o dinheiro do campo”, afirmou a genitora.

Apoio profissional para explorar a terra

Para ajudar a família de Maria e outras 400 cadastradas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura de Queimados, o órgão oferece assistência técnica para orientar os trabalhadores sobre os tipos de solo e as técnicas de aragem da terra. Para tanto, a gestão municipal conta com um profissional de zootecnia, que auxilia no manejo e cuidado de gados, porcos e aves.

“Através de uma parceria com a EMATER-RIO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro), conseguimos também proporcionar diversos cursos gratuitos para os agricultores do município. Temas como empreendedorismo, vacina de animais, cultivo de hortaliças e outros”, afirmou o Secretário da Pasta, Abílio Cardoso.

Fonte: Assessoria de Imprensa / PMQ

Foto: Igor Lima / PMQ