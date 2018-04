Queimados confirma favoritismo no basquete e assume vice- liderança dos Jogos da Baixada

Foto: Thiago Loureiro

Município faturou dois ouros e um bronze nas disputas realizadas dentro de casa e está atrás apenas de Caxias na tabela de classificação

Queimados é a cidade do basquete! Isto ficou provado no último fim de semana, quando os atletas da Vila Olímpica do município, jogando em casa, conquistaram duas medalhas de ouro e uma de bronze pelos Jogos da Baixada, maior evento esportivo da região. As partidas foram realizadas no Ginásio Metodista. O lugar mais alto do pódio veio no masculino nas duas categorias: Sub-14, no sábado (7), e Sub-17, no domingo (8). O terceiro lugar foi alcançado pelas meninas do sub-14 e no sub-17, o time anfitrião ficou na quinta colocação. Com os resultados, Queimados assumiu a segunda colocação geral, atrás apenas de Duque de Caxias.

O fim de semana dourado começou no sábado (7), quando o time de basquete masculino sub-14 foi imbatível na quadra do ginásio Metodista. Após vitórias massacrantes contra São João de Meriti e Guapimirim, a final foi contra a forte equipe de Duque de Caxias e o equilíbrio deu o tom da partida. Mas com o apoio da torcida que fez bonito e lotou as arquibancadas, o time da casa venceu nos últimos segundos e o placar de 21 a 18 garantiu a festa queimadense. Já o time feminino (sub-17) perdeu para Duque de Caxias e a chance de pódio.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Júlio Coimbra, destacou a luta diária para alcançar bons resultados na competição: “Sabemos que não é fácil fazer esporte, mas é gratificante. Cada treino, cada suor, todo o tempo dedicado é recompensado em ver a alegria no rosto de cada jovem por alcançar o objetivo. Estão todos de parabéns. Meninos e meninas, estamos orgulhosos, pois formamos todos um só time; somos uma equipe. Estamos muito felizes”, destacou.

No domingo (8), a história se repetiu no masculino (sub-17). Ginásio lotado, torcida apoiando e, mais uma vez, vaga na decisão. Após passar por São João de Meriti e Duque de Caxias, Queimados enfrentou Nova Iguaçu na finalíssima e fizeram um grande jogo. Após muito equilíbrio no início, a melhor qualidade técnica dos queimadenses e o apoio vindo das arquibancadas foram essenciais para a vitória por 26 a 11. Após o apito final, a quadra foi palco de uma grande festa entre atletas, torcedores e comissão técnica. Mais cedo, o time feminino (sub-14) ficou em terceiro lugar, conquistando mais uma medalha.

Prefeito comemora resultado: “fruto do trabalho”

Quem acompanhou as partidas e vibrou com as medalhas foi o prefeito de Queimados, Carlos Vilela. “Sabemos da importância do esporte para a população e nossa cidade é um celeiro de craques, independente da modalidade. Parabéns a todos e vamos continuar investindo na prática esportiva, pois é fundamental para o futuro de nossos jovens. Os bons resultados são fruto do bom trabalho desenvolvido em nossa Vila Olímpica”, disse.

Já o treinador das equipes, Bruno Freire, ressaltou a qualidade técnica das equipes: “Temos que comemorar muito, afinal, tivemos grandes adversários e o nível da competição é muito alto. Fizemos bons jogos e fomos quase perfeitos. A vitória é de todo o grupo”, contou.

Queimados volta a competir pelos Jogos da Baixada no próximo fim de semana (sábado e domingo), quando acontecem as disputas de futsal e xadrez, ambas no Iguaçu Basquete Clube (IBC), em Nova Iguaçu.