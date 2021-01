Queda de helicóptero mata duas pessoas no Espírito Santo

VILA VELHA – A queda de um helicóptero deixou dois mortos na manhã de onte, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória. As causas do acidente serão investigadas.As vítimas são o engenheiro de manutenção Octávio Schneider, proprietário e quem pilotava o helicóptero, e uma mulher, identificada como Lucimara Poleto.

Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) com parada cardiorrespiratória, mas morreram no local.

O gerente de segurança do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nacif, informou que Octávio e Lucimara saíram do Aeroclube na última terça-feira e estavam retornando ao local no momento do acidente. A aeronave caiu próximo ao aeroclube, em uma área do Exército.

Funcionários do Aeroporto de Guarapari confirmaram que o helicóptero havia saído de Guarapari na manhã de ontem. A aeronave estava estacionada na pista do aeroporto desde o dia anterior.

Populares fizeram os primeiros socorros

Moradores chamaram os bombeiros logo depois da queda da aeronave. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as vítimas já tinham sido retiradas de dentro do helicóptero. A causa da queda ainda não foi identificada. A Aeronáutica realizou perícia do local.

“Os populares fizeram os primeiros socorros e receberam atendimento médico, mas o estado de saúde deles era muito grave. O piloto e a outra vítima saíram de Vila Velha, onde a aeronave ficava angariada, para Guarapari. Hoje eles estavam retornando para o hangar base”, relatou o capitão Poleti, do Corpo de Bombeiros.