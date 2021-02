Quatro mortos após perseguição e confronto na Linha Vermelha

Quatro criminosos morreram na tarde de hoje (31) após uma perseguição seguida de tiroteio na Linha Vermelha. O confronto aconteceu na altura do Parque Laguna e Dourados, em Duque de Caxias, na pista sentido Ilha do Governador.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os mortos eram traficantes da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

A ação aconteceu por volta das 16h. Ainda de acordo com a PRF, agentes que patrulhavam pela via expressa perceberam que dois veículos, um Nissan Kicks e um Volskwagen Virtus, eram roubados. As equipes, então iniciaram a perseguição. Os suspeitos que estavam no Kicks atiraram contra os policiais, que revidaram. O veículo foi atingido por dezenas de tiros e todos os quatro ocupantes morreram.

A ocorrência assustou quem passava pelo local. “Estou horrorizada!”, escreveu uma internauta. Também nas redes sociais, um outro motorista agradeceu o “livramento” após ter presenciado os tiros. “Muito tiro na Linha Vermelha, meu Deus !!!”, escreveu outra. A RJ-071 ou Via Expressa Presidente João Goulart, conhecida popularmente como Linha Vermelha, é uma das principais vias expressas da cidade, ligando a capital e a Baixada Fluminense.