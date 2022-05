Quatro bandidos morrem em troca de tiros com PMs em Belford Roxo, na Baixada

Uma troca tiros entre policiais militares e criminosos terminou com quatro suspeitos mortos no bairro Recantus, antigo Babi, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (17).

O 39º Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo informou que os agentes foram atacados a tiros quando chegaram ao local para checar denúncia sobre a presença de criminosos armados. Os PMs revidaram e houve confronto. Após os disparos, os policiais localizaram quatro feridos, sendo socorridos ao Hospital Municipal, mas eles não resistiram.

Um dos mortos foi apontado como chefe do tráfico de drogas que atua no bairro Bela Vista.

Na ação, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas e duas granadas. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).