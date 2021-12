Quatis segue com Campanha de Educação de Trânsito “Manutenção Preventiva, Salva Vidas!”

A Prefeitura Municipal de Quatis, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) inicia um novo tema para dar continuidade na Campanha de Educação de Trânsito. O tema da vez é “Manutenção Preventiva, Salva Vidas!” com o intuito de abordar informativos sobre a importância da manutenção do veículo para uma boa condução e por mais segurança.

A falta de revisão e manutenção pode elevar o risco de acidente em até 03 (três) vezes, como por exemplo, um pneu careca na chuva pode levar o veículo a derrapar ocasionando um grave acidente. Outro exemplo, é que a calibragem dos pneus pode reduzir em até 4% o consumo de gasolina.

Antes de sair com o veículo, é preciso saber se os componentes e peças do carro estão funcionando, dentro do tempo de vida útil e se não estão desgastados.

A orientação é que o motorista faça as seguintes checagens antes pegar no volante: freio; nível de óleo (realizada a cada 10 mil quilômetros ou seis meses); amortecedor (seja feita a cada 10 mil quilômetros ou seis meses); luzes de farol; suspensão; cinto de segurança.

Divulgue e compartilhe esta ideia! Para mais informações, basta entrar em contato com o DEMUTRAN, pelo telefone (24) 3353 – 2979, ramal 1039, ou pelo e-mail [email protected]