Quatis recebe nova ambulância do SAMU e reforça chamada para uso do serviço

A Prefeitura de Quatis acaba de receber uma ambulância zero quilômetro para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o que vai tornar ainda mais eficiente a assistência médica de emergência prestada aos moradores da cidade. A entrega do veículo ocorreu na sede regional do SAMU, em Volta Redonda. Ao anunciar a chegada da nova ambulância, o prefeito Bruno de Souza (MDB) reforçou o chamado à população no sentido de que utilize mais os serviços prestados pelo SAMU, liberando dessa maneira as outras ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde para outros atendimentos.

A entrega da nova ambulância para a Prefeitura de Quatis fez parte da renovação da frota realizada no SAMU pelo Ministério da Saúde. A ambulância entregue ao Município é do tipo “suporte básico”. Ela agora passará pelo processo de emplacamento e entrará em funcionamento nos próximos dias.

Todas as chamadas devem ser feitas através do telefone 192, cuja ligação pode ser realizada gratuitamente, de qualquer linha móvel ou fixa. Em Quatis, o SAMU fica baseado no Hospital São Lucas. A prefeitura já contava com um veículo do serviço e agora, com a chegada da nova ambulância, ainda não foi definido o destino da que atendia as chamadas da cidade.

Além de Quatis, receberam novas ambulâncias do SAMU, na semana passada, as prefeituras de Volta Redonda, Pinheiral e Barra Mansa. Nos próximos dias, novas ambulâncias serão entregues para as prefeituras de Itatiaia, Rio Claro, Resende e Piraí. Todo o serviço do SAMU na região é supervisionado pelo CISMEPA (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba).