Quase 30 horas de pesadelo: GPS ajuda a localizar médica desaparecida

A médica Mariana Fossati, de 31 anos, que foi encontrada em uma ribanceira após um acidente de carro na BR-470 e quase 30 horas desaparecida, foi localizada por causa do rastreio do sinal de GPS do seu celular, de acordo com familiares e policias militares envolvidos nas buscas.

Após ser resgatada pelos bombeiros, ela passou por cirurgia na tarde de segunda para a retirada do baço em Curitibanos, no Oeste catarinense, segundo a madrasta, Cibelle Fossati.

Mariana desapareceu na madrugada de domingo (18), quando saiu para trabalhar, e foi encontrada na manhã de ontem (19) às margens da BR-470, em Pouso Redondo, no Vale do Itajaí.

“Diante de informações de que o GPS havia perdido o sinal nas proximidades da Serra dos Pires, nossas guarnições policiais militares diligenciaram naquela redondeza e encontraram o carro e a jovem”, explica o 1º Tenente da Polícia Militar, Carlos Humberto Naves Junior.

Um motorista que passava pela Serra avistou o carro em meia à vegetação e acionou o socorro, que já estava na região realizando as buscas. Segundo os bombeiros, Mariana estava caída em uma ribanceira com ferimentos e sinais de desnutrição.

Para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Fiamoncini, a estratégia de compartilhar a localização em tempo real durante as viagens é uma opção que deve ser usada, mesmo em locais onde o sinal do celular possa não funcionar.

“Há trechos que não há sinal, e o tempo real fica descoberto. Mas na pior das hipóteses, você tem uma boa noção, onde que a pessoa estava na última vez que o sinal foi emitido. É uma dica boa para que os familiares saibam onde a pessoa está e se chegou com segurança”, diz o inspetor.

Mariana saiu de casa em Curitibanos com destino a Taió, no Vale do Itajaí, por volta das 5h de domingo. Contudo, ela não concluiu os cerca de 90 quilômetros do trajeto até o hospital onde trabalha, o que gerou preocupação entre familiares e colegas.

O acidente ocorreu durante o deslocamento de Mariana na BR-470. De acordo com os bombeiros, a suspeita é de que a médica tenha perdido o controle da direção do carro e, ao sair da pista, caiu na ribanceira.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima do lado do veículo com algumas escoriações, sinais de desidratação e consciente.

“Ela ficou esse tempo todo incomunicável no local. Lá não há sinal de rede móvel para fazer ligações ou acessar a internet. A vítima conseguiu sair do automóvel, mas não conseguiu voltar para pista em virtude do relevo do local onde o carro parou”, disse o bombeiro Rodrigo Souza.

A vítima foi conduzida ao Hospital Hélio dos Anjos Hortiz, em Curitibanos, onde realizou a cirurgia de retirada do baço durante a tarde de segunda. O órgão foi afetado pelo acidente, mas detalhes não foram informados pelos familiares nem pela unidade de saúde.

