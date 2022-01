Quarteto é preso com 10 pistolas dentro de tanque de combustíveis

Quatro homens foram presos em flagrante em um carro que transportava dentro do tanque de combustível 10 pistolas importadas, na Avenida Santa Cruz, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio.

A operação foi realizada no último sábado (22) por policiais Civis lotados na 26ª DP (Todos os santos), sob o comando do Delegado de Polícia João Luiz Garcia de Almeida e Costa, após o cruzamento de informações do setor de inteligência e 3 meses de investigação.

Os presos foram identificados como Daniel Florenzano Avelino da Silva, Douglas Laudiauzer Pires, Luciano Marcos Ferreira Thomé e Marcelo Andrade de Oliveira. Um dos presos usava uma tornozeleira eletrônica.