Quanto antes melhor; ‘Outubro Rosa’ em São João de Meriti

SECOM/PMSJM

Com o objetivo de promover a conscientização sobre o câncer de mama e instituído no Brasil pela Lei nº 13.733/18, o Outubro Rosa é celebrado anualmente em todo mundo e visa ainda proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento da doença.

Em 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia – SBM, lança o movimento de conscientização “Quanto antes melhor”. A ideia segundo eles, é chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida mais saudável, com práticas de atividades físicas e melhor alimentação, a fim de evitar doenças, como o próprio câncer de mama.

Além disso, a SBM quer reforçar que a vida não para após o câncer de mama e que o cuidado com a saúde feminina deve ser olhado com atenção, principalmente neste período de pandemia de covid-19.

Neste sentido, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem atuando para proporcionar um melhor tratamento as mulheres. A pasta oferece, através do Programa Saúde da Mulher, assistência em todas as Unidades Básicas de Saúde, tanto na prevenção, quanto no diagnóstico, realiza coleta de preventivo, orientações a mulher aos cuidados com sua saúde, além do encaminhamento para exames de mamografia que são feitos no Centro de Imagens do próprio município.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, ressalta a importância de manter os cuidados: “Prevenir sempre foi a melhor estratégia nos cuidados com a saúde e sem dúvidas, quando se trata de oncologia, a prevenção salva vidas. O câncer de mama tem cura quando detectado precocemente. Cuidar da saúde é ter respeito pela vida e por quem nós amamos”, disse.

Vale lembrar que segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo todo, e só no Brasil corresponde a 29% dos novos casos de câncer e que em São João de Meriti são realizados 300 atendimentos de mastologia todos os meses, com um total de 12 a 15 novos casos de câncer de mama diagnosticados mensalmente.

Para manter a população informada, a Secretaria de Saúde irá promover nesta terça-feira (14/10), uma palestra com café da manhã. O evento é aberto e vai ocorrer as 9 horas no Posto de Saúde da Vila São João, Rua Euclides da Cunha – Vila São João.

O que é e como acontece?

O câncer é causado pela multiplicação desordenada das células da mama, que gera células anormais, formando um tumor, podendo o câncer ter um desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais devagar.

>> Quais os sintomas? Embora algumas mulheres possam ser assintomáticas, ou seja, não apresentarem sinais do possível câncer, geralmente a doença mostra algum dos problemas abaixo, seja de forma isolada ou simultânea: alterações no tamanho ou forma da mama; nódulo único e endurecido; vermelhidão, inchaço, calor ou dor na pele da mama, mesmo sem a presença de nódulo; nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não diminui de tamanho; sensação de massa ou nódulo em uma das mamas; sensação de nódulo aumentado na axila;

espessamento ou retração da pele ou do mamilo; secreção sanguinolenta ou aquosa nos mamilos; assimetria entre as duas mamas; presença de um sulco na mama, como se fosse um afundamento de uma parte da mama;

endurecimento da pele da mama, semelhante a casca de laranja; coceira frequente na mama ou no mamilo; formação de crostas ou feridas na pele junto do mamilo; inversão do mamilo; inchaço do braço; dor na mama ou no mamilo.

Em caso de aparecimento de qualquer sintoma, ou até mesmo em caso de dúvidas, procure a unidade de saúde mais próxima e busque o tratamento gratuito. Não deixe de realizar a prevenção e lembre-se, você é muito importante!

Edição: Jota Carvalho / HORA H [email protected]