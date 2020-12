Quadrilha que extorquia dinheiro de políticos é cercada pela Polícia Civil

O tempo fechou para uma organização criminosa que usava informações falsas para extorquir dinheiro de políticos da Baixada Fluminense e Costa Verde. A Polícia Civil e do Ministério Público do RJ realizaram ontem a Operação Usuário Fake para cumprir um mandado de prisão e oito de busca e apreensão em várias partes do estado, inclusive, dentro do complexo penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste. Uma das vítimas do grupo foi o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Ele contratou a Informarketing para a Prefeitura após ser ameaçado.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) informou que o grupo controlava pelo menos duas dezenas de páginas em redes sociais que se passavam por sites de informações. Esses sites serviam como “instrumento para a prática de extorsão”. Entre os alvos das chantagens, estão deputados federais e estaduais. Além de prefeitos e vereadores de diversas cidades da Baixada Fluminense e Costa Verde. O caso começou a ser investigado há alguns meses após parlamentares procurarem a Polícia Civil e denunciarem as chantagens.

Integrantes

As acusações contra o grupo são de extorsão, delitos contra a honra falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital para endereços ligados a seis integrantes da quadrilha.

De acordo com a denúncia, Igor Patrick de Souza é o chefe do grupo. Ele não foi preso. Os outros integrantes são Felipe Dias Dodó, Andressa Aline Pimentel de Carvalho, Rodrigo Menezes de Vasconcellos, Danyella Jesus da Silva e Sinaria de Carvalho da Silva. A quadrilha atua por meio de duas empresas: a Folha de Caxias e a Informarketing Publicidade.