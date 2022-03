Quadrilha explode agências bancárias em município do Sul Fluminense

A Polícia Militar divulgou um balanço parcial da ação de busca aos criminosos envolvidos na explosão e roubo a duas agências bancárias de Quatis, no Sul Fluminense, na madrugada de hoje (28).

De acordo com a corporação, um malote com mais de R$ 12 mil foi recuperado. Um fuzil com carregador, um lança rojão, explosivos e quatro carros utilizados pelos brandidos foram encontrados, um deles foi roubado de um morador durante a fuga.

Durante a madrugada, um grupo fortemente armado explodiu as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, no Centro. A Polícia Federal informou que mais de 10 criminosos participaram da ação.

Equipes da PM, das polícias Civil e Federal, do Batalhão de Operações Especiais e do Grupo de Aeromóvel foram acionadas para a cidade. Houve confronto e os criminosos abandonaram os veículos e fugiram por uma área de mata.

O terreno foi cercado e os agentes estão realizando uma operação de busca e varredura por áreas rurais para localizar os envolvidos. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas.

Estava em área de mata

A arma e o malote com o dinheiro foram localizados em uma área de mata. Os carros foram abandonados durante o confronto com os policiais. Segundo a PM, os veículos aparentam ser clonados.

A polícia pede para quem tiver alguma informação que ajuda a localizar os envolvidos, que denuncie pelo telefone (24) 99223-0075. O sigilo é garantido.

Roubo semelhante em 2018

O roubo das agências bancárias em Quatis é semelhante ao caso que aconteceu há quatro anos. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 2018, a população acordou assustada com o intenso tiroteio e a explosão de duas agências bancárias no Centro da cidade.

Aproximadamente 12 homens utilizando toucas ninja e capuz, fortemente armados com fuzis, pistolas e até submetralhadores, trocaram tiros, por quase meia hora, com agentes do Destacamento de Polícia Militar e explodiram os cofres do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Após o tiroteio, os bandidos fugiram em quatro carros, um Sandero, Gol, HB20 e um Kadett, todos brancos em direção a Estrada RJ145, que dá acesso ao distrito de Falcão e dos municípios de Resende e Minas Gerais. No período da manhã o Kadett foi encontrado abandonado na Estrada de Falcão e a tarde, um Sandero também estava abandonado na serra do distrito Fumaça, em Resende.