Quadrilha explode agência da Caixa em Belford Roxo

Durante a fuga, os bandidos incendiaram vários veículos e deixaram explosivo no banco

A madrugada de ontem foi de terror em Belford Roxo. Criminosos explodiram e roubaram uma agência da Caixa Econômica Federal localizado na Estrada Manoel de Sá, no bairro Lote XV. A polícia informou que os criminosos espalharam pregos na via onde o crime foi cometido.

Agentes do Esquadrão Antibombas foram acionados e detonaram um explosivo deixado pelos criminosos dentro da agência. Um suspeito foi preso. Na fuga, eles incendiaram três veículos usados na ação. Eles foram deixados na ponte da Avenida Presidente Kennedy, limite com Duque de Caxias.

Os criminosos também incendiaram uma Kombi e um caminhão para impedir a aproximação dos policiais do 39º BPM (Belford Roxo). O motorista Artur Xavier, de 50 anos, estava levando a mulher para o hospital quando foi surpreendido pelos bandidos.

“É meu ganha pão, a ferramenta que eu tinha pra defender o pão de cada dia. Eu estava saindo cedo pra levar ela (a esposa) para uma revisão, ela se trata no Into, quando eu me deparei com o caminhão em chamas, tentei retornar, mas fui surpreendido por uma EcoSport. Uns cinco meliantes, um já desceu com a garrafa gritando: ‘atravessa o carro! Vou atirar, vou te matar, vou matar sua família, desce, desce do carro’. Eu falei: ‘vou tirar minha família’ e ele começou a jogar gasolina”, disse Arthur, que chegou a ficar com as mãos feridas por causa do fogo.

Logo depois de sair da kombi, ele conta que precisou se jogar no chão em cima da mulher para tentar protegê-la. Ainda segundo ele, os criminosos começaram a atirar logo depois, chegando a atingir a Kombi. Até o fechamento desta edição, os outros suspeitos não haviam sido presos.