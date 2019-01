Quadrilha é presa por roubo após perseguição na Baixada 

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colocaram atrás das grades uma quadrilha de assaltantes suspeita de roubar o depósito de uma loja de departamentos na Rodovia Presidente Dutra, altura de Queimados, na noite da última terça-feira. Doze integrantes do bando foram presos. Eles foram identificados como Marcus Vinicius Nunes Lula, Henrique Saraiva Freire da

Silva, Matheus Batista de Lima, Weder William Lopes da Silva, Robson Ribeiro Silva, Renato Gonçalves da Silva, Leonardo Matheus de Souza, Iago dos Santos Barbosa, Henrique Saraiva Freire da Silva, Marco Aurélio Souza das Neves, Vitor Marcelino dos Anjos de Souza. Um dos suspeitos foi baleado e sua identificação não foi divulgado.

Comunidade Nova Holanda

Por volta das 21h houve um roubo ao depósito da casa e vídeo na via Dutra em queimados por vários elementos armados em um corolla e Civic pretos e uma van branca. Após divulgação, policiais militares do 20º BPM e PRF tentaram abordar os marginais na via Dutra, havendo confronto armado na citada via. Ao cessar o confronto, foram detidos 12 elementos oriundos da comunidade da Nova Holanda e apreendidos 03 fuzis, 06 pistolas Glock e 01 bloqueador de sinal. Alguns marginais conseguiram fugir.

Policiamento procurou toda madrugada marginais que teriam se escondido nas casas próximas.

A van com a carga avaliada em R$ 300 mil também foi recuperada e conduzida

a 52ª DP (Nova Iguaçu).

Agente da PRF troca tiros com ladrões na BR-101

Um agente da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 foi vítima de uma tentatiiva de assalto na manhã de ontem, na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana. O policial estava à caminho do trabalho quando foi abordado e houve confronto, por volta das 6h25.

O policial da PRF disparou contra os criminosos após o anúncio do roubo. Após breve troca de tiros, os bandidos conseguiram fugir. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém foi preso. O agente passa bem.