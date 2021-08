Quadrilha de taxistas é acusada de adulterar máquinas de cartões

Polícia Civil realizou operação para cumprir mandados de busca e apreensão

Uma quadrilha de taxistas acusada de adulterar valores de corridas pagas em maquinas de cartões foi alvo de uma operação da Polícia Civil na última sexta-feira. As investigações apontam que o golpe acontece há pelo menos dois anos nas ruas do Rio.

No começo desse mês, o taxista Cristiano Lopes Carvalho foi preso em flagrante por policiais do programa de segurança Ipanema Presente. Ele foi denunciado por duas mulheres que tinham acabado de ser extorquidas. O homem, que estava em uma corrida de R$ 30 e tentou cobrar R$ 3 mil, ainda foi acusado de impedir que as passageiras saíssem do carro.

Responsável pelas investigações, o delegado Gabriel Ferrando, titular da 19ª DP (Tijuca), que os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de um motorista no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Na ação foram apreendidos mais de R$ 20 mil em dinheiro, além de várias máquinas de pagamento em cartão. O material será analisado pela perícia. Os policiais também encontraram dentro do carro outras duas máquinas que ainda estavam na embalagem.

Número de queixas subiu

De acordo com o delegado, as investigações tiveram início há pouco mais de um mês, quando uma vítima esteve na delegacia e disse ter sido enganada por um taxista ao efetuar um pagamento de R$ 2.134, em uma corrida de R$ 34. Ainda segundo Ferrando, após a primeira denúncia o número de queixas subiu ‘absurdamente’. “Nove a oito por semana”, detalhou ele.

As investigações apontam que os taxistas envolvidos no golpe recebem 60% do valor cobrado irregularmente. O restante fica com o responsável por adultera as máquinas e movimentar as contas bancárias. Os integrantes da quadrilha foram identificados e seguem sendo investigados. O taxista preso no início do mês tinha mais de 30 anotações criminais por estelionato, ameaça, agressão e roubo.