Pulseiras VIP do Rock in Rio são apreendidas pela PM

Policiais Civis apreenderam ontem (2) ingressos VIP para o Rock in Rio que eram vendidos de forma irregular na porta da Cidade do Rock.

Foram várias pulseiras que, de acordo com investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPim), foram comercializadas online.

À polícia, a organização do evento informou que a venda de ingressos VIP é proibida. As pessoas flagradas com as pulseiras foram levadas para a delegacia.

Elas vão responder por crime contra a economia popular e, ainda, podem ser responsabilizados por outros. Os ingressos recolhidos vão ser periciados para saber se são falsos ou não.