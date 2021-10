Publicitário Lula Vieira estreia programa na Roquette-Pinto

Escolhido como “Publicitário do Ano” pela Associação Brasileira de Propaganda e como “Profissional do Ano” pelo Prêmio Colunistas por seis vezes, Lula Vieira estreou no último sábado, às 8h, o programa “Conversas na Livraria”, na Rádio Roquette-Pinto.

O convidado da primeira edição foi Laurentino Gomes, autor das trilogias “1808/1822/1889” e “Escravidão”. Lula Vieira, que também é escritor, jornalista, professor e radialista, explicou que quer fazer dos 20 minutos de duração do programa um bate-papo.

“É um papo aberto, descontraído e amigo com os autores que estão lançando livros. Vamos conversar sobre a obra passada, a obra atual, o lançamento e um pouco sobre o teor e o conteúdo de cada livro. É uma oportunidade maravilhosa de estar perto de alguns dos ídolos e dos amigos da literatura”, explicou.

A estreia de Lula Vieira completa a faixa matinal de sábado destinada às várias vertentes da cultura brasileira.