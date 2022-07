PT suspende convenção no RJ e pede encontro para discutir apoio a Freixo

A convenção do PTno Rio de Janeiro, marcada para a próxima segunda-feira (25), está suspensa para que o partido discuta o apoio a Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do estado. A decisão foi tomada após a legenda de Freixo anunciar Alessandro Molon como candidato ao Senado.

O Partido dos Trabalhadores esperava que os socialistas apoiassem André Ceciliano e em troca fariam aliança com Freixo nos palaques do ex-presidente Lula. Em entrevist à CNN, o candidato do PSB foi questionado em quem irá votar. Ele desconversou dizendo que o voto é secreto. “Hoje temos duas candidaturas ao Senado. Isso sempre gera ponto de tensão. Mas não ameaça apoio (do PT) à candidatura ao governo”, disse Freixo.

Acordo pode ser rompido

Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá defende que o acordo para apoiar Freixo seja rompido diante da manutenção da candidatura de Molon. “Não tem por que continuar fazendo acordo com Freixo se eles não cumprirem acordo com Senado. (…) Acho que deve romper. A minha posição é que nós temos que romper”, afirmou Quaquá, que admite conversas com Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD), candidaturas apoiadas pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

O ex-presidente Lula ainda será ouvido sobre o assunto em reunião da Executiva do PT, na próxima semana.