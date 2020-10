Próximo de encerrar mandato, prefeito do Rio solicita ao Governo Federal adiantamento de R$ 1 bilhão

Na última quarta-feira (07/10), o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), candidato à reeleição, fez uma solicitação formal ao Governo Federal para a viabilização de um adiantamento de cerca de R$ 1 bilhão para os cofres

públicos da cidade. O valor, referente à venda de royalties de petróleo, só seria repassado ao município em 2021.

Crivella esteve em Brasília reunido com Paulo Guedes, ministro da Economia, e Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa uma ação judicial sobre essa operação.

De acordo com prefeito do Rio, a verba é necessária para que setores como saúde e educação não acabem sendo prejudicados devido à queda de arrecadação decorrente da pandemia do Coronavírus.

”Vai comprometer a receita do próximo gestor, mas é uma necessidade, uma pandemia, algo que a gente tem que fazer agora”, disse Crivella.

A operação, vale ressaltar, não seria realizada com um repasse direto de verba da União. Ao invés disso, o Governo Federal venderia os créditos futuros – o comprador paga à Prefeitura agora e, no ano que vem, recebe do Poder Executivo Municipal os royalties que forem repassados.

Crivella também declarou que o dinheiro, caso realmente venha a ser antecipado, não será utilizado em propaganda eleitoral ou investimento em obras. O mandato dele termina em 31 de dezembro.