Promotora que chefiou o Gaeco receberá homenagem dos Estados Unidos

A promotora de Justiça Simone Sibilio receberá homenagem dos Estados Unidos. Ela é uma das contempladas com Prêmio Internacional Mulheres de Coragem (IWOC, na sigla em inglês), que será entregue pelo secretário de Estado americano, Antony J. Blinken, durante uma cerimônia virtual. A primeira-dama Jill Biden também fará um discurso em reconhecimento às realizações das premiadas.

A condecoração deste ano vai homenagear 12 mulheres de todo o mundo que se destacam em suas profissões.

Ex-delegada da Polícia Civil e há 18 anos no Ministério Público (MPRJ), Simone Sibilio é considerada uma referência no combate ao crime organizado. A promotora foi a primeira mulher a comandar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP.

Assassino de vereadora

No grupo, Simone atuou em casos relacionados à lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas, milícias armadas e crimes transnacionais. Uma das investigações de maior repercussão foi a que tratou do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Liderança excepcional O IWOC, que está na 16ª edição, reconhece mulheres que demonstraram coragem e liderança excepcionais na defesa da paz, justiça, Direitos Humanos, equidade e igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.

Desde 2007, o Departamento de Estado americano reconheceu a atuação de mais de 170 mulheres, de mais de 80 países. Após a cerimônia do IWOC, Simone Sibilio deverá participar de um intercâmbio virtual, o International Visitor Leadership Program (IVLP), para trocar experiências com especialistas norte-americanos da área.