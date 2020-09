Promotora de eventos carnavalescos, Rosangela Melo se reinventa na pandemia

Jota Carvalho

[email protected]

Em meio a pandemia que parou o mundo, o dia a dia dos trabalhadores precisou ser reformulado. A empreendedora Rosangela Melo se reinventou na quarentena com sua empresa, antes voltada somente para o carnaval, e agora mescla um novo mercado, onde teve portas abertas com grandes artistas. Com mais de dez anos de estrada, Rosangela sempre trabalhou com comercialização de ingressos, camarotes e turistas no carnaval. Logo após entrou para Caprichosos de Pilares como captadora de recursos e depois Beija-Flor de Nilópolis, na mesma função, através do amigo Almir Reis.

“Com a pandemia pós-carnaval e quadras fechadas, eu me deparei com uma situação complicada. Eu, uma mulher de 51 anos, sem carnaval, sem captação para empresas, sem venda de show. O que iria fazer?, contou.

A convite do amigo e empresário do Dudu Nobre, colaborou com a captação de recursos da live do cantor. De início, algumas empresas ficaram inibidas, porém mesmo assim o resultado foi positivo, sendo assim contactadas por diversos artistas e empresas para dar sequência a esse trabalho de parcerias de ativação das marcas.

“Recentemente fui convidada pelo Império Serrano para esta parte comercial de captação na escola. Fico muito feliz com todo este resultado. A minha empresa existia inicialmente apenas para o carnaval e hoje posso dizer que com a pandemia eu estou trabalhando mais do que o período que trabalhava”, finalizou Rosangela.

Atualmente a empresa R. Melo Produções Artísticas colaborou com captação de recursos e produção para grandes lives como as duas do Neguinho da Beija-Flor, sendo uma no Rio de Janeiro e outra em Uberlândia, Belo, Diogo Nogueira, Sorriso Maroto, a escola de samba Portela, Monarco, Naldo, Samba de primeira com Jorge Perlingeiro, Grupo Molejo entre outros grandes projetos, além da participação da Porta-bandeira Selminha Sorriso em ativação de marca realizando sorteios, captação de seguidores para empresas e grandes parcerias.