Promotor de eventos é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Iguaçu

A violência sem controle fez mais uma vítima na Baixada Fluminense. O promotor de eventos Jailton Alves da Silva, de 23 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada de ontem em Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para uma ocorrência de homicídio perto de uma borracharia localizada na Estrada Deputado Ayres Raunheiti (antiga Estrada de Iguaçu). Ao chegarem no endereço encontraram um veículo Uno Vivace, de cor vermelha, e dentro dele um corpo com diversas perfurações de arma de fogo. Os PMs comunicaram a ocorrência a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que realizou a perícia.

Reportagem; Antonio Carlos.