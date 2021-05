Projeto social une segurança pública e bem-estar em prol da 3ª idade

A proximidade com a população permitiu que agentes da Operação Segurança Presente observassem uma necessidade de idosos do Rio de Janeiro: fazer exercícios para cuidar do corpo e da alma. Mesmo com a orientação de médicos e cientistas sobre a importância do isolamento social durante a pandemia da Covid-19, grupos de senhores e senhoras continuavam se encontrando para fazer exercícios no Aterro do Flamengo, na Zona Sul da capital. Meses depois, assim que a crise sanitária permitiu, a Operação deixou de coibir os encontros e lançou o projeto “Viva Melhor”, que oferece aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade.

As aulas são conduzidas por educadores físicos, duas vezes por semana, em sete bases cariocas: Aterro do Flamengo, Bangu, Lagoa, Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema e Méier. A maioria das turmas está completa, e todas respeitam os limites que o distanciamento impõe aos participantes. Ao todo são mais de 230 inscritos.

Os alunos podem nem imaginar, mas fazem parte de uma engrenagem que melhora o policiamento de seus bairros. O professor Diogo Laranja explica. “A gente tem esse feedback dos alunos, que moram na região e nos falam sobre as necessidades do bairro. Acaba sendo um encaixe perfeito: a atividade física, a população e o policiamento”, explicou.