Projeto Prepara Bel tem mais de 200 inscritos

A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) reuniu mais de 40 alunos para apresentar o projeto Prepara Bel. O objetivo do curso é abrir um espaço de estudo gratuito com profissionais qualificados para os moradores de Belford Roxo que não tenham condições financeiras de pagar por aulas particulares. Os alunos terão aulas de matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa e redação. Mais de 200 pessoas realizaram a inscrição e 120 aguardam na lista de espera. O curso é preparatório para concursos que exijam a escolaridade até o ensino médio.

As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 19h às 21h, e aos sábados das 8h ao meio-dia. Para se inscrever no cadastro de reservas é necessário ser maior de 18 anos e morador de Belford Roxo. Os documentos exigidos são: RG, CPF, Comprovante de residência, certificado do Ensino Médio (ou declaração caso esteja cursando o último semestre), folha resumo do CadÚnico e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Os inscritos no projeto participaram da aula inaugural para tirar dúvidas e conhecer os professores. “Por incrível que pareça, fiquei sabendo pelo grupo de WhatsApp, me interessei e a minha mãe também apoiou. Estava trabalhando no dia e ela me ajudou a fazer a inscrição. Quem souber vai aproveitar a oportunidade, principalmente se comparado aos outros cursos privados que são pagos e aqui temos gratuito”, declarou a estudante de administração pública Pâmela da Silva.

Mercado e trabalho

A diarista Eliane Regina, 43 anos, mora no bairro do Gogó da Ema e leva motivação por onde passa. “Quero me preparar melhor para o mercado de trabalho e concursos para concorrer a uma vaga. Sou pedagoga, mas infelizmente não atuo. Ainda não concluí o meu sonho que é estar em sala de aula”, afirmou Eliane. Para a recém-formada no Ensino Médio, Flávia Santos, 18, os estudos continuam. “Fiz uma prova no início do ano para ser professora e estou esperando chamar. Também quero melhorar o currículo”, contou Flávia.

“É para que eles possam realizar os sonhos. As pessoas pararam um momento para cuidar da sua família. Agora é hora de cuidar de si, além de ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos”, frisou a presidente da Funbel Clarice Santos. O coordenador do curso Adelmo Moraes comentou sobre o papel do programa. “Estamos aqui como facilitadores para que as pessoas possam passar nos concursos públicos e universidades. Vamos oferecer as ferramentas para que eles possam competir de igual para igual”, comentou o professor Adelmo.