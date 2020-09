Projeto leva informações da Assistência   Social à população de Belford Roxo 

O projeto “Assistência Presente” da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo já está percorrendo os bairros levando informação para a população. Nesta quarta-feira (30-09), uma equipe esteve no centro do Lote XV conversando com as pessoas sobre os direitos e benefícios já garantidos pela Constituição Federativa, esclarecendo assim, a importância do setor junto à população da cidade. Amanhã (01-10), a ação acontece no bairro Jardim Redentor e na sexta-feira (02-10), em Nova Aurora.

De acordo com a secretária da pasta, Brenda Carneiro, as equipes que vão a campo passaram por uma capacitação e visitaram os equipamentos para obterem mais informações que podem ser passadas à população toda semana. “O projeto nasceu no coração da atual gestão, tendo em vista a grande preocupação com a falta de conhecimento dos direitos que cada cidadão possui. Muitos nunca ouviram falar dos equipamentos da Assistência Social e o que eles ofertam. O objetivo é mudar essa realidade”, ressaltou a secretária Brenda.

A coordenadora dos projetos Assistência Presente e Cidadania em Ação, Lívia Amaral, explicou que devido à pandemia, o Cidadania em Ação teve que ser paralisado para evitar aglomerações e pensando na população, esse novo projeto foi desenvolvido. “Muitos moradores não têm ciência de seus direitos e benefícios. Um exemplo são os diversos idosos que abordamos nas ruas que não possuem o cartão do idoso e nem sabiam que tinham direito a ele. Por isso estamos informando à população que a Assistência Social funciona e que é fácil ter acesso a ela.”, destacou Lívia.

Enquanto esperava na fila de um banco, Edimilson Silva, 43 anos, conversava com Lívia que passava todas as informações sobre a Assistência Social. “Foi bem esclarecedor, pois eu sabia dos direitos e benefícios de uma maneira bem superficial. É importante levar essas informações para as ruas onde há pessoas que possuem esses direitos e não sabem”, disse Edimilson.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.