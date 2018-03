Projeto ‘Esporte para Todos’ leva atividades para bairros de Paracambi

Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação e Esportes está com inscrições abertas para o projeto “Esporte para Todos”. Confira a lista completa de atividades.

O projeto “Esporte para Todos” da Secretaria de Educação e Esportes (SMEE) de Paracambi está com inscrições abertas para crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos. Para se matricular, basta levar na SMEE, das 8h às 17h, os seguintes documentos: 2 fotos 3×4; xerox da certidão de nascimento/RG do aluno e do responsável; xerox do comprovante de residência; xerox do comprovante escolar; atestado ou declaração médica; tipo sanguíneo.

Atividades do Esporte para Todos:

Futebol de campo:

Guarajuba – Terça e quinta – 9h às 11h e 15h às 17h

Bom Jardim – Sexta-feira – 9h às 11h e 14h às 16h

Centro (Biec) – Terça e quinta – 15h30 às 17h

Sintéticas:

Fábrica – Segunda e Quarta – 9h às 11h

Quinta-feira – 19h30 às 21h

Sábado – 8h às 9h30

Lages – Quarta e Sexta – 9h às 11h e 16h às 18h

Sabugo – Terça e Quinta – 9h às 11 e 16 às 18h

Cascata – Terça e Sexta – 17h às 19h

Jardim Nova Era – Segunda e Quarta – 16h às 18h

Ginásio (Km 1)

Futsal masculino – Segunda e Quarta 14h às 16h

Colégio Professor Nicola Salzano

Karatê – Terça-feira – 9h às 11h

Sexta-feira – 17h às 19h

Kickboxing e Muai Thai – Quarta-feira – 15h às 19h

CIEP 385

Kickboxing e Muai Thai – Sexta-feira – 15h às 19h

Karatê – Quarta-feira – 9h às 11h

Terça-feira – 16h às 18h

Atletismo – Segunda e Sexta – 14h às 16h

Basquete – Terça e Quinta – 14h às 16h

Futsal – Segunda e Sexta – 16h às 18h

Quadra de areia de Lages

Vôlei e Futebol – Terça e Quinta – 15h30 às 17h

Quadra de areia do Pacheco

Vôlei e Futebol – Segunda – 14h às 16h

CIEP Ramalho

Futsal – Segunda-feira – 9h às 11h

Praça da Fábrica

Jump – Terça e Quinta – 8h às 9h

Mais informações: Secretaria de Educação e Esportes