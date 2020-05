Projeto ‘Educação em Tempo de Coronavírus’beneficia alunos de Belford Roxo com atividades

A Secretaria de Educação de Belford Roxo encontrou uma maneira divertida de trabalhar com os alunos, que tiveram as aulas suspensas por causa do Coronavírus. Como forma de manter os 45 mil estudantes da rede municipal em atividade, a Secretaria criou o projeto “Educação em tempo de Coronavírus”, cujo objetivo é manter ocupados em diversas tarefas. Porém, os trabalhos que foram realizados nos meses de março e abril não computarão como carga horária.

A partir de um olhar atencioso e comprometido com a atual conjuntura envolvendo o Coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Educação adotou um mecanismo de diálogo com medidas socioeducativas através de atividades complementares para sugestão e apoio necessários aos alunos da Rede de Ensino Municipal, buscando a interação entre escola, educadores, responsáveis e alunos das Unidades Educacionais de Belford Roxo.

Através da #baueducativobel, os alunos terão uma série de atividades enviadas por grupos de transmissões. Os estudantes terão acesso online a histórias, vídeos, links, reportagens, desafios, orientações, estudos dirigidos, jogos e brincadeiras. “Cada unidade irá encher seu baú com diversas atividades online ou impressas para encaminhas às crianças e jovens. O que vale é o foco, bom senso e sabedoria na criação dos módulos com ferramentas elaboradas por profissionais de cada escola em sua peculiaridade e qualidade”, avaliou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.

Esclarecendo qualquer tipo de dúvida, a Secretaria Municipal de Educação destaca que as atividades, realizadas nos meses de março e abril, inclusive aquelas direcionadas ao Ensino Fundamental, possuem cunho sociopedagógico, e foram realizadas de modo não obrigatório, sem cômputo para carga horária do ano letivo, visando a manutenção do vínculo afetivo com os alunos da rede municipal, sem vínculo avaliativo ou por transferência de aulas sob a forma de EAD (Educação a Distância).

Além das atividades enviadas, os alunos terão à disposição em PDF (formato de arquivo) para que pais e alunos possam baixar e ler no próprio computador, tablet ou smartphone. Entre as ob2ras oferecidas estão: “Olhos D’Água” (Conceição Evaristo), “Ensaios Sobre a Cegueira” (José Saramago) e “Eu sou Malala” (Christina Lamb).

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo