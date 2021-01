Projeto de reflorestamento vai plantar 300 mil mudas em Nova Iguaçu

Em comemoração aos 188 anos de Nova Iguaçu, celebrados na sexta-feira (15), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), junto à Subsecretaria Estadual de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima, presenteou a cidade-mãe da Baixada Fluminense com o projeto Florestas do Amanhã. O anúncio do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado aconteceu na manhã deste sábado, durante mais uma edição do “Eles Queimam, Nós Plantamos”, evento que consiste no plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

O Florestas do Amanhã irá fazer o reflorestamento de 150 hectares na APA Gericinó-Mendanha, em Tinguá e em Morro Agudo. Para isso, 300 mil mudas serão doadas ao município. O convênio já foi assinado e a expectativa é que o plantio comece ainda neste primeiro semestre. Para simbolizar a parceria, 60 mudas foram plantadas por voluntários na Serra do Vulcão.

“Nós somos ricos em belezas naturais e a cada evento temos trazido mais pessoas. São iguaçuanos que ainda não conheciam esta região e também moradores de outros municípios. A intenção, além de gerar a sensação de pertencimento à cidade, é fortalecer o turismo local”, disse a secretária da SEMADETUR, Fernanda Braga, anunciando que a próxima edição será no dia 30 de janeiro. “Vamos retornar aqui e plantar mais 128 mudas, totalizando 188. Esta é uma homenagem ao aniversário de Nova Iguaçu. A cada ano iremos plantar uma nova muda nesta que passa a ser a Floresta do Tempo”, concluiu.

Estudante do curso de Biologia, Adrielle Mello, 24 anos, é moradora da cidade, mas admite não conhecer todas as belezas naturais. Junto às amigas Milena e Lauane, ela participou do evento pela primeira vez e plantou uma muda de Ipê Branco.

“Nova Iguaçu tem muitos lugares que eu ainda quero explorar. Esta atividade de hoje, inclusive, me motiva a querer participar mais vezes e conhecer minha cidade. Nem sempre damos a devida importância, temos que valorizar mais nosso lugar”, disse Adrielle, que planeja visitar o Parque Natural Municipal.