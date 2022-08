Projeto de equoterapia do 20º BPM ganha nome do coronel Francisco D’Ambrósio

Em pleno funcionamento desde 2003, dentro da estrutura operacional do 20º Batalhão de Polícia Militar, em Mesquita, na Baixada Fluminense, o projeto ‘Equoterapia Renovar’ ganhou um nome de peso em reconhecimento pelos 19 anos de idealização da iniciativa que utiliza o cavalo como método terapêutico no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Na manhã desta terça-feira (30), o coronel Francisco D’Ambrósio, então comandante da corporação, inaugurou

o Espaço Terapêutico Coronel D’Ambrósio, uma homenagem por sua contribuição para a criação deste importante projeto, que atende hoje 60 crianças, de diversas faixas etárias, além de adultos, com terapia ocupacional.

O descerramento da placa contou com as presenças do coronel Ângelo Barbosa, que comanda o 20º BPM, da coordenadora do ‘‘Equoterapia Renovar’, Vivian de Almeida Bortolini, e de outros oficiais.

Atuação em três eixos

De acordo com a coordenadora, o atendimento é realizado às às terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 16h. O trabalho, que é indicado para pessoas com deficiência e limitações motoras, atua em três eixos – físico, psicológico e emocional. São necessários cerca de 30 minutos sobre o cavalo, onde os instrutores realizam, juntamente com o aluno, entre 1,8 mil a 2,2 mil deslocamentos com o corpo.

Múltiplos benefícios

“A marcha humana se assemelha muito com a do cavalo e, por isso, o contato terapêutico com o animal traz muitos benefícios, principalmente para o equilíbrio e a postura, além de ajudar na autoestima, confiança e socialização dos alunos. Recebemos desde autistas a pessoas que foram vítimas de AVC e ficaram com sequelas motoras e cognitivas”, explicou Vivian.

O projeto funciona no gramado do batalhão, localizado na Rua Tenente Aldir Soares Adriano, nº 354. Para seguir o trabalho do ‘Equoterapia Renovar’ nas redes sociais, basta acessar o Instagram: equoterapiarenovar1