Projeto da Prefeitura de Belford Roxo oferece mentoria de empreendedorismo para mulheres

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realiza o projeto “Elas Empreendem”. As aulas da Mentoria de Empreendedorismo vão acontecer semanalmente. O primeiro encontro aconteceu hoje (03), no Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), Santa Amélia. São quatro módulos com o objetivo de garantir a liberdade financeira da mulher e renda extra.

A subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes, chamou a atenção para o período difícil de pandemia onde muitas pessoas perderam seus empregos. “Vamos ajudar as mulheres a passar por esse momento com a mentoria para aprenderem a empreender, montar seu próprio negócio, se empoderar. Será bom para elas e suas famílias”, destacou.

Geração de emprego

Para ministrar a mentoria, a advogada, especialista em empreendedorismo feminino e secretária executiva da Mulher, Daniele Reis, explicou como vão funcionar os encontros. “Como o dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é 19 de novembro, em reunião com a secretária da pasta, Brenda Carneiro, decidimos aplicar essa mentoria que está dividida em quatro momentos: 1- história e a importância do empreendedorismo no mundo e mulheres que inspiram outras mulheres; 2- pesquisa de mercado, por onde começar a empreender; 3- parte econômica e análise; 4- técnicas de vendas”, informou.

“Muito importante falar nos dias de hoje sobre o tema, pois quando uma mulher empreende, ela leva dinheiro para casa e a família cresce. Isso também gera emprego, renda e desenvolvimento econômico e social para o município”, acrescentou Daniele.

Importante pela oportunidade

Animada e ansiosa, Stephany Santana de Freitas, 16 anos, decidiu fazer a mentoria para vender na internet. “Essa iniciativa é muito importante pela oportunidade. Muitas estão em casa até ociosas. Bem legal essa ideia e de graça. Eu já fiz um curso antes pela prefeitura e indico. Vamos ser mulheres trabalhadoras ganhando seu próprio dinheiro”, disse Stephany.