Projeto Cidadania em Ação de Belford Roxo faz mais de 800 atendimentos no bairro Shangrilá

O projeto Cidadania em Ação voltou com tudo em Belford Roxo. Na última sexta-feira (12), as equipes das Secretarias de Assistência Social, Cidadania e Mulher e de Saúde, da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), e o Grupo Hospitalar Fluminense ofertaram diversos serviços de maneira gratuita no bairro de Shangrilá. Ao todo, foram 849 atendimentos realizados.

Além do ônibus Estação Mulher com atendimento, marcação de exames e agendamentos, a ação social contou com os seguintes serviços: vacinação e testes rápidos da COVID-19, vale social, serviços jurídicos, informações e 1ª e 2ª via do CPF, certidões, isenções, agendamento para o Riocard sênior, exame de vista, bolsa família, pesagem do bolsa família, cartão do SUS, vaga legal e passe interestadual.

Moradora desde de que nasceu do bairro, Vanessa Batista, 39 anos, esteve na ação social com os dois filhos Kauan e Noan Batista e aproveitou para usufruir dos serviços com eles. “Eu aferi glicose e pressão arterial, mas meus filhos fizeram o exame de vista. Gostei muito da ação. Muitas pessoas precisam, pois não tem documentação e nem condições de ir até os equipamentos para fazer. E a pandemia dificultou muito, além de o bairro ser distante. Esse cuidado é muito bom para gente”, ressaltou Vanessa.

Ações conjuntas

Para Marta Ferreira Nicolli, 53, a ação social foi muito boa para os moradores. “É a primeira vez que recebemos algo assim no bairro. Já tivemos testes de Covid antes, mas um mutirão de serviços assim, não. Muitas pessoas não têm dinheiro para consultas particulares e contar com esses serviços é maravilhoso. Marquei mamografia e preventivo e fiz teste rápido de Hepatite B e C”, resumiu Marta. “Como não trabalho, não tenho condições de pagar passagem para ir de lugar em lugar e ter acesso a esses serviços. Ajuda muito a Prefeitura trazer esse mutirão para o meu bairro. Me consultei com o oftalmologista depois de três anos, além de emitir o cartão do SUS, aferi glicose e pressão arterial e também identidade”, acrescentou Maria Dalva Francisco, 52.

Qualidade de vida

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, ficou feliz em colaborar no crescimento e qualidade de vida da população. “Em mais essa edição estamos disponibilizando diversos serviços que temos em nossos equipamentos e unidades de saúde em um único local. Estamos construindo uma agenda priorizando os pontos distantes do centro. Às quartas e sextas teremos as ações sociais e uma vez por mês no sábado com uma estrutura maior”, explicou Brenda ao lado do diretor institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro.