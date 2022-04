Proibidos na ditadura, sambas e livro agitam evento carioca nesta sexta

A obra “Mordaça – histórias de música e censura em tempos autoritários” será lançada em livraria no Centro do Rio

Músicas proibidas pela ditadura e o lançamento do livro “Mordaça – histórias de música e censura em tempos autoritários”, de Joao Pimentel e Zé Mcgill, agitam nesta sexta-feira (1º), dia da mentira e 58 anos do golpe militar no Brasil, evento na Livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor, Centro do Rio.

A partir das 17h, os autores vão receber do vereador Tarcísio Motta (Psol) a moção de honra ao mérito pelo livro.

A obra reúne alguns dos casos mais emblemáticos sobre o embate entre música e censura, arte e autoritarismo, no Brasil. Escrito a partir de depoimentos exclusivos de alguns dos nomes mais importantes da música brasileira, colhidos pelos autores entre 2018 e 2021, Mordaça é um registro amplo deste período que o Brasil viveu.