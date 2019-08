Programa Segurança Presente vai avançar para mais dois bairros de Nova Iguaçu

Depois da região central, bases serão implantadas em Austin e Miguel Couto, de acordo com anúncio feito pelo prefeito Rogério Lisboa, que conta com o apoio do presidente da Alerj, André Ceciliano

Duas das localidades periféricas mais movimentadas da Baixada Fluminense, os sub-distritos de Nova Iguaçu Austin e Miguel Couto vão ganhar bases do programa Segurança Presente, que já está fortalecendo o policiamento no centro da cidade. O anúncio foi feito na última terça-feira pelo prefeito Rogério Lisboa que, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, já está se movimentando com essa finalidade junto ao governador Wilson Witzel.

“Estamos trabalhando para isso acontecer em breve. O governador tem sido muito atencioso com Nova Iguaçu, e contamos com forte apoio para instalação dessas duas novas bases”, disse o prefeito.

Primeira base da Baixada

A primeira base do Segurança Presente na Baixada Fluminense foi inaugurada na última sexta-feira. em uma estrutura montada pela Prefeitura de Nova Iguaçu na Praça Rui Barbosa. “Sempre quisemos trazer o Segurança Presente pra Nova Iguaçu, mas as pessoas diziam que era coisa da Zona Sul. Hoje estamos concretizando este projeto que vai aumentar a sensação de segurança para a população. Foi uma expectativa de dois anos. É um programa que deu certo na capital e em Niterói, e com certeza dará certo aqui em Nova Iguaçu”, afirmou Rogerio Lisboa na solenidade de inauguração ao lado do governador.

Comandada pelo major Leonardo Laureano, a base do Centro da cidade conta com 96 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas, além de três assistentes sociais.