Programa Segurança Presente chega a Duque de Caxias

Operação conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas e seis assistentes sociais. A base foi instalada na Praça do Pacificador

A Operação Segurança Presente foi lançada ontem em Duque de Caxias. A base, décima sexta do programa e a terceira na Baixada Fluminense, foi instalada na Praça do Pacificador. O governador Wilson Witzel, que participou da solenidade, anunciou que o governo do estado vai inaugurar, ainda este mês, uma nova base da operação na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Em dezembro, será a vez dos bairros de Vila Isabel e Grajaú ganharem unidades do

programa, que é coordenado pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

“Esta operação vai funcionar das 8h às 20h. Isso vai permitir que o comércio possa atuar com tranquilidade. A última base do programa foi instalada em Austin, em Nova Iguaçu. Esta é uma ação diferenciada”, disse o governador.

Agentes fixos

A Operação Segurança Presente em Duque de Caxias conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas e seis assistentes sociais. Além disso, o programa colocou 55 vagas disponíveis para policiais militares que queiram trabalhar em dias de folga.

O patrulhamento, que é complementar ao policiamento realizado pelo batalhão da Polícia Militar da área, conta com sete viaturas, uma van, doze motos e seis bicicletas. “Estamos cumprindo mais uma etapa do nosso planejamento com a inauguração desta operação. Isso demonstra que há um comprometimento com o Estado do Rio de Janeiro – afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues.

Também participaram da inauguração a primeira-dama do Estado, Helena Witzel, o vice-governador Claudio Castro, e o secretário de Polícia Militar, Rogério Figueiredo de Lacerda.

Secretaria de Comunicação Social do Governo do estado