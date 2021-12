Programa RJPET zera as castrações no canil municipal de Cabo Frio

Cerca de 250 cães e gatos residentes no Canil Municipal de Cabo Frio foram castrados nas últimas semanas, em uma ação do programa RJPET, do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura cabo-friense.

Com essa iniciativa, o número de animais pendentes de castração foi zerado no local, que fica na Fazenda Campos Novos, em Tamoios. Os procedimentos foram realizados em uma clínica veterinária particular, conveniada ao programa.

“Cabo Frio foi o primeiro município a zerar os animais do abrigo público. É uma satisfação ver esses resultados tão rápidos. Agradeço ao Prefeito José Bonifácio e a Secretária Katyuscia Brito que acreditaram no nosso trabalho de levar castração para os animais de Cabo Frio. Estamos em todos os municípios e vamos seguir trabalhando para cumprir a meta de 100 mil castrações até 2022”, disse, Marcelo Queiroz, secretário estadual de agricultura.

Pelo projeto, as castrações são custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET), com a execução dos procedimentos em clínicas privadas credenciadas. A castração é um procedimento cirúrgico seguro e eficiente, que contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Além disso, também colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos.

Para o prefeito José Bonifácio, a castração é um ato de cuidado e respeito com os animais.

“Firmamos essa parceria com o Governo do Estado e estamos apenas começando a colher os benefícios. Gostaria de agradecer ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, que foi fundamental para a realização da parceria. Agora, o objetivo é ampliar o trabalho para chegar a um número cada vez maior de animais que precisam do procedimento”, afirma o prefeito.

Protetores de animais cadastrados junto ao programa podem inscrever animais para serem castrados com a verba estadual. Para se cadastrar, o protetor deve enviar para o e-mail [email protected] os seguintes documentos: documento de identidade com foto; comprovante de residência no Estado do Rio de Janeiro; declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado; documentos que comprovem a prática; dados completos do local de acolhimento dos animais; telefone e e-mail para contato.

Os protetores formais podem solicitar a castração de até oito animais por mês. Moradores cadastrados pelo CPF terão direito a solicitar uma castração mensal. Diariamente serão disponibilizadas de 25 a 30 vagas para a castração animal.

A secretária municipal de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito, destaca também que os protetores que tiverem dificuldade para se cadastrar no programa podem procurar a sede da pasta, na Fazenda Campos Novos.

“Nossa equipe vai auxiliar os protetores que tiverem dificuldade com o cadastramento. Basta ir até a Secretaria de Agricultura, que fica na Fazenda Campos Novos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, explica a secretária.