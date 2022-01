Programa RJPET: Meriti recebe as primeiras castrações gratuitas

A Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, por meio da Prefeitura de São João de Meriti, realizou na manhã desta segunda-feira (10), o lançamento do Programa RJPET que vai oferecer mil castrações ao município. Também foram entregues 134 carteirinhas a protetores de animais cadastrados que com o documento, terão acesso a alguns benefícios que vão ajudá-los nesta missão.

O evento que aconteceu no auditório do Meriti Previ contou com a presença o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, do prefeito de Meriti, Dr. João, do deputado Valdecy da Saúde e do secretário executivo, Márcio Reis.

“Nosso objetivo é castrar 100 mil animais até o fim de 2022, além disso levar o projeto aos 92 municípios do Rio de Janeiro, e a Baixada Fluminense jamais poderia ficar de fora”, disse Marcelo Queiroz.

O deputado Valdecy da Saúde ressaltou a importância da parceria e sintonia entre os governos municipal e estadual representados pelo governador Cláudio Castro e o prefeito de São João de Meriti, Dr. João.

“É muito importante essa união de forças para cuidar deste segmento tão esquecido que é o dos animais. Meriti está realizando um trabalho de excelência nos cuidados com os animais: aplicando vacinas, acolhimento, orientação veterinária, resgate de equinos, campanha de adoção e castração de cães e gatos. Estamos vivendo um momento ímpar de transformação não só no município, mas de todo o estado do Rio de Janeiro”.

Importância da iniciativa

A Subsecretária de Promoção e Bem Estar Animal Luciene Maria que está à frente da pasta também destacou as importâncias desta iniciativa: “Aceitando os desafios, enfrentando dificuldades, superando obstáculos e adversidades, estamos conseguindo fazer pelos nossos animais o que eles precisam e merecem e que ainda não tinha sido feito aqui em São João de Meriti. Colocar em prática um planejamento não é fácil. Os nossos animais serão beneficiados graças à parceria e acolhimento das nossas reivindicações, por parte do nosso Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz”.