Programa Mais Leitura marca presença na Bienal com livros que custam entre R$ 2 até R$ 9

Ler é o maior barato

Não há dinheiro que pague o poder transformador da leitura de um livro. Ancorado nessa ideia é possível mudar realidades de gerações inteiras, criar um mundo mais intelectualizado, culturalmente rico e lançar luz nas sombras do vício da ignorância.

Criado há 10 anos pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Programa Mais Leitura surgiu como um grande aliado na busca pelo conhecimento. A iniciativa já é considerada um agente disseminador de oportunidades, porque contribui com a formação de mais de 1 milhão de cidadãos de todas as classes sociais e oferece livros com preços que cabem no bolso.

O programa vai marcar presença na 20ª edição da Bienal do Livro do Rio (stand no Pavilhão 3, Rua L, n° 1), que acontece entre os dias 3 a 12 de dezembro, no Riocentro, na Zona Oeste da capital carioca. A ideia é promover uma reflexão sobre o poder transformador de um livro, conhecido como o passaporte para um mundo imaginário, onde todas as possibilidades são permitidas.

De acordo com a diretora-presidente da Imprensa Oficial do RJ, Cristina Batista, “os gêneros variam entre clássicos da literatura mundial, ficção, romance, policial, esportes, biografia, acadêmicos, autoajuda, poesia, obras infantis e infanto-juvenis”, explica.

Literatura acessível

Gabriel Salabert, coordenador do ‘Mais Leitura’, diz que “o programa tem a missão de levar cultura por meio da leitura a todos.” Para Rodrigo Caldas, diretor financeiro da Imprensa Oficial, com preços que variam entre R$ 2 a R$ 9, qualquer pessoa pode adquirir um livro dentre os mais diversos gêneros literários. “Enriquece o conhecimento e não onera o bolso”, afirma.

Saiba mais

A edição 2021 da Bienal acontecerá de forma híbrida. O evento é um reencontro de leitores, autores, editores e livreiros e na plataforma do evento.

A Bienal é realizada pela multinacional francesa GL events, uma das líderes mundiais no mercado de eventos, e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que há 80 anos representa a classe editorial no país. Mais informações pelo site (https://bienaldolivro.com.br/evento-2021).