Programa de Esporte e Lazer retoma atividades em Belford Roxo

ASCOM / PMBR

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) de Belford Roxo está de volta. No mês de agosto a iniciativa que proporciona diversas atividades esportivas e de lazer, espalhado por 40 núcleos em todo o município, retomou suas ações. Atendendo todas as medidas sanitárias no período de pandemia do COVID-19, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer volta com o programa, que é sucesso nos bairros, com regras de distanciamento, limpeza das mãos com álcool em gel e o uso de máscaras. Tudo acompanhado por profissionais de educação física habilitados para todas as idades.

Entre as atividades esportivas disponibilizadas de forma gratuitas estão futebol, danças, lutas, ginásticas, xadrez, artesanato e música, jump, fitdance, funcional, futsal e outras. As modalidades movimentam os três turnos dos núcleos (manhã, tarde e noite). Mais de 16 mil pessoas já foram beneficiadas com o programa.

“O Pelc é um projeto vitorioso em nosso município. Deixa a vida do cidadão belforroxense muito mais saudável e disposta. A variedade de opções permite a escolha da melhor atividade para o cidadão. Isso se reflete numa melhor qualidade vida. Temos uma demanda de procura muito grande da população” destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer Andrew Renato, o Renatinho.

PELC: convênio com Governo Federal

O Pelc é resultado de um convênio firmado entre a Secretaria Nacional de Esportes do Ministério da Cidadania e a Prefeitura de Belford Roxo e tem como objetivo fortalecer as ações esportivas e de lazer democratizando seu acesso à população através da prática regular destas atividades em diferentes pontos da cidade, sob a orientação de profissionais especializados como professores de Educação Física. Os interessados podem se inscrever no núcleo de sua escolha munidos de identidade, CPF, comprovante de residência e preencher uma ficha no local. Para mais informações, basta procurar a Vila Olímpica de Belford Roxo, na Rua Lecilio, s/n, bairro Nova Piam, ou no telefone 2761-7275. (Colaborou: Jota Carvalho / HORA H)