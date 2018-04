Programa de artesanato do Estado do RJ chega em São João de Meriti

Secretaria de Cultura/PMSJM

Os artesãos de São João de Meriti terão a oportunidade de se cadastrar no Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (16), no Centro Cultural Meritiense. A inscrição será feita pela Secretaria de Estado de Turismo, com o apoio da Prefeitura de São João de Meriti.

A ação terá início às 10h, com apresentação do projeto, pela coordenadora do Programa Estadual de Artesanato, Nea Mariozz. Após a palestra, será feito o cadastramento dos interessados. É necessário levar uma foto 3×4 recente e cópias do comprovante de residência, CPF e Identidade. O artesão precisa apresentar também até três peças de cada matéria-prima ou técnica já produzidas e uma inacabada para finalização no ato do cadastro, para comprovação da técnica.

A artesã e microempreendedora Glaucimara Mariano, de 37 anos, ressaltou a importância da regulamentação da atividade. “O cadastramento traz muitos benefícios, como o incentivo para participar de feiras e desconto em algumas lojas para a compra do material do nosso trabalho, entre outros. Além disso, dá a oportunidade de mostrar o que sabemos fazer e desenvolver a economia local”, disse.

Os artesãos que se inscreveram antes de 2015 devem atualizar seus dados, levando a documentação necessária. A expectativa da Superintendente municipal de Turismo, Miram Rodrigues, é cadastrar pelo menos 200 artesãos.