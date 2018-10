Programa Caxias Cidade Luz revitaliza o município

Quem mora ou visita o município de Duque de Caxias, já percebeu que muita coisa vem mudando nas ruas. Centenas de obras estão em andamento em todos os bairros e já garantem a revitalização de várias regiões. A cidade está mudando graças à reforma, construção e ampliação dos equipamentos públicos, além de muitos quilômetros de novo asfalto, drenagem e pavimentação. Todas essas novidades podem ser vistas a qualquer hora do dia ou da noite já que umas das principais iniciativas promovidas pela Prefeitura é o Caxias Cidade Luz.

O programa foi implementado pelo prefeito Washington Reis que encontrou o município com mais de 60% das ruas às escuras quando assumiu a Prefeitura, em janeiro de 2017. “Agora, a situação já está completamente diferente. Esse é o maior programa de iluminação pública do estado. São milhares de novos pontos de luz. Além de substituir as lâmpadas queimadas por novas, também estamos utilizando iluminação de led que garante mais luminosidade com um custo reduzido, já que o material é muito mais econômico e eficiente”, destacou o prefeito.

Através do programa, já foram feitos mais de 95 mil atendimentos para substituição de pontos de luz nos quatro distritos do município. Ruas e bairros inteiros que passaram anos sem iluminação estão sendo beneficiados com a ação, que garante muito mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para os caxienses.

O Programa Caxias Cidade Luz conta com um telefone de atendimento para os cidadãos. Qualquer pessoa que queira agendar um serviço deve entrar em contato através do número 2676-9099 e fazer a sua solicitação. O atendimento acontece, em média, dentro de um prazo de 72 horas. Assim que o serviço é concluído, o morador que solicitou o reparo recebe uma mensagem de telefone informando sobre o encerramento do chamado e a conclusão da atividade.