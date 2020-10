Programa Brasil Sorridente recupera autoestima em Queimados

Uma das especialidades mais caras e de difícil acesso para a maior parte da população brasileira, a saúde bucal não costuma figurar entre as prioridades das pessoas de baixa renda. Com o propósito de alterar esta realidade, a Prefeitura de Queimados agora conta com mais uma especialidade à disposição dos pacientes do Centro de Especialidade Odontológica do município: a colocação de prótese dentária.

O projeto, que faz parte do Programa Brasil Sorridente, já entregou 85 próteses desde seu início, no mês de setembro. A estimativa é de que a iniciativa beneficie cerca de 90 pacientes a cada mês. Quem deseja ser contemplado pelo serviço deve se cadastrar a partir das consultas nos ambulatórios de odontologia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Clínicas da Família (CF) que irá encaminhar o paciente ao CEO.

Questão de qualidade de vida

De acordo com o prefeito Carlos Vilela, a saúde bucal é uma questão de qualidade de vida e, por isso, deve ser priorizada pela gestão. “O cuidado dentário sempre foi uma grande preocupação da população mais carente. As próteses dão dignidade, devolvem a autoestima dos nossos moradores, melhoram a qualidade de vida, de alimentação e facilita a socialização. Por isso, decidimos ofertar essa modalidade gratuita para garantir o bem-estar da população”, afirma o gestor.

Um dos pacientes a ganhar a prótese nesta quinta-feira (8), o vigilante José Paulino (51) acredita que o procedimento trará mais confiança no dia a dia. “Sou muito bem atendido pelos dentistas da Prefeitura e é muito bom saber que agora estão oferecendo também essas próteses aos moradores. Acredito que irei sorrir mais e não serei tão tímido porque agora tenho um sorriso mais bonito”, afirmou o morador do bairro Santiago.

Programa inclui a oferta de próteses totais e parciais

De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Odontologia, Fábio Dias, o programa inclui a oferta de próteses totais e parciais. “Esta iniciativa é pensada para melhorar a vida dos nossos pacientes. Estamos confeccionando próteses totais maxilares e mandibulares, as chamadas dentaduras, e próteses parciais, conhecidas como roachs. É importante lembrar que apesar do momento econômico difícil, a gestão está envidando esforços para a qualidade do sorriso ”, concluiu o profissional.

Confira as unidades que oferecem atendimento de saúde bucal: UBS Fazendinha – Rua da Conquista, s/n – Distrito Industrial; ESF Santo Expedito (Rua Olegário Dias, s/n – Coqueiros); UBS Vila Americana (Avenida Antonio Luziario, nº 1689 – Vila Americana); UBS Belmira Vargas (Rua da Batalha, s/n Roncador; Clínica da Família São Jorge/Tricampeão (Estrada Padre José de Anchieta, nº 315 – São Francisco); Clínica da Família Miguel Luiz de Carvalho – ESF Eldorado (Estrada das Piabas, s/n – Eldorado).

Reportagem: Secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Queimados.