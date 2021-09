Programa ‘Alô Você’ retorna nesta sexta-feira, dia 10 de setembro

O programa recebeu o nome Alô Você em homenagem

ao saudoso jornalista Fernando Vanucci, autor do bordão, e nasceu em 2019. Entre os destaques estavam as entrevistas com artistas e celebridades. Pelos microfones do Programa já passaram nomes de sucesso, caso de cantores, compositores e bandas, tais como Da Ghama (fundador da Banda Cidade

Negra), Lanna Rodrigues, Brenno William, Grupo Nosso Brilho, Bakaninha Beija-Flor, entre outros.

Com um conteúdo que faz um mix de humor e entrevistas, agora o grupo formado pelo comunicador Pedro Henrique, os humoristas Jonathan Mello e Ramalho Pimentel, juntamente com o locutor João Claudio e o DJ Flavio Tuca, se lançam nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, além do Youtube, Facebook e IGTV (Instagram).

“Estamos ainda enfrentando um período muito triste da nossa história recente, contudo, levar aos lares do planeta, alegria e informação é tudo que mais gostamos de fazer. É por isso

que estamos de volta”, disse o comunicador Pedro Henrique.

O comunicador contou que a equipe ganhou um ‘verdadeiro upgrade’. “Temos a parceria das produtoras Ser Agência e Printa Sign, sem esquecer da tradicional charge do Cartunista Beto Gomes. Quero aqui agradecer a todos os que estão no

projeto e que abraçaram a iniciativa, desde a produção até meus amigos de bancada. A alegria voltou, senhoras e senhores e com um conteúdo sensacional!” – concluiu.

O Programa Alô Você Podcast vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 19h.