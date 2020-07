Professores das salas de recursos participam de reunião virtual em Belford Roxo

Em tempos de Coronavírus, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Educação de Belford Roxo optou por realizar reunião remota com os professores que atuam na sala de recursos, realizando o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O objetivo do encontro virtual, realizado recentemente, foi debater sobre os trabalhos desenvolvidos nesses três meses de pandemia.

A organização da participação dos professores foi feita por subprefeituras. Um grupo participou pela manhã (subprefeituras de Areia Branca e Nova Aurora), enquanto à tarde o debate contou com professores das áreas que compreendem as subprefeituras de Lote XV, Jardim Redentor e Parque São José. “A ideia inicial, foi dar as boas-vindas, promovendo um café virtual, percebemos que assim como os estudantes, os professores também necessitam de acolhimento e de afetividade, pois como é do conhecimento de todos, são muitas as famílias que passam por momentos de fragilidade emocional”, destacou chefe da Divisão de Educação Especial (DEE), Célia Domingues.

Considerando as especificidades do público-alvo da Educação Especial, o encontro começou com a apresentação de um vídeo motivacional e uma reflexão sobre os desafios desse momento de pandemia. Foram feitas ainda observações com algumas orientações que visam favorecer a aproximação dos professores com os estudantes com deficiência e seus responsáveis, no sentido de reduzir os impactos causados pelo contexto social da Pandemia. Célia Domingues destacou ainda as principais informações sobre o Plano de Ação do Departamento de Ensino, bem como o Plano de ação da Divisão de Educação Especial, que visam nortear as estratégias pedagógicas dos profissionais de educação da Rede de Ensino de Belford Roxo.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.