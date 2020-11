Professores da Educação Infantil tem formação online em Belford Roxo

A formação foi direcionada a professores de creche I, II, II, IV e V, além de especialistas

A Secretaria Municipal de Educação realizou a segunda formação on-line, fornecida pela Editora IPDH em parceria com a Educação Infantil. Durante o evento foi apresentada a plataforma virtual da editora e uma formação sobre a importância do planejamento. O evento foi direcionado a professores de creche I, II, III, IV e V e especialistas.

As formações foram direcionadas pela chefe da Divisão de Educação Infantil, Vanessa Alves; a assessora da Divisão de Educação Infantil, Emile Marçal e pela formadoras da editora IPDH, Nathalia Tomás, Nágela Queiroz e Amanda Maia.

Amanda Maia apresentou a plataforma ITDH Soluções Digitais, que é mais uma ferramenta para subsidiar o trabalho pedagógico. “Belford Roxo tem professores comprometidos com a educação de qualidade”, pontuou Amanda.

O secretário de Educação, Denis Macedo, destacou que a formação é importante para que os professores se aperfeiçoem no contato com a plataforma digital. “São conhecimentos fundamentais e úteis no dia a dia”, resumiu.

Reportagem; Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.