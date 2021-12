Professora da Baixada vira referência em técnica de maquiagem profissional

Há oito anos, a professora de educação física das redes pública e privada e pós-graduada em Ciências e Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Michele Andrade decidiu lançar seu olhar para outros horizontes, muito diferente de sua rotina de trabalho.

Ela lançou a sorte e entrou de cabeça em um curso de maquiagem profissional. Não demorou muito e já estava colhendo os frutos mesmo antes de concluir a formação. Resultado: deixou a carreira de docente de lado para se dedicar exclusivamente à nova profissão. Começou a atender a domicílio e passou por situações difíceis quando precisava atender clientes em áreas de risco.

“Em maio de 2019 inaugurei meu studio. Inclui outros serviços, como extensão de cílios e design de sobrancelhas. Mas aí veio a pandemia e meu horizonte começou na escurecer. Precisei fechar o studio porque precisava processar tudo que estava acontecendo para não perder o otimismo”, diz.

Sangue de empreendedora e de altruísta

Corajosa, Michele mostrou ter espírito empreendedor e autruísta e não fugiu do front de batalha. Começou a fazer cursos on-line e lançou seu primeiro: o objetivo, lembra ela, era reverter todo o dinheiro em cestas básicas para pessoas carentes. “As vendas foram um estouro e consegui ajudar 35 famílias. Então, lancei outros cursos, alcançando a marca de 500 alunas em 2020, um ano difícil para todos nós”, conta a maquiadora.

Investiu em negócio rentável

Hoje, Michele é especialista no ensino da maquiagem e uma referência na área em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela amplicou os negócios e abriu uma loja on-line (@bonitatodososdiasbeautycare) para atender, principalmente, as alunas queriam sempre comprar produtos de maquiagens.

“Com o auxílio da sua professora Joyce Barbosa (@joycebarbosaoficial), investi R$ 1 mil em compras de produtos. Em menos de dois meses multipliquei esse valor em vendas e o transformei em R$ 11 mil com vendas orgânicas pelo Instagram. Reabri meu studeo e ministro cursos de maquiador profissional, especialização para maquiadores e automaquiagem. E também faço atendimento de maquiagem e penteados para noivas, madrinhas, debutantes.

Não desistir dos sonhos jamais

A paixão pela maquiagem falou mais alto e Michele se dedica ao studio e à loja de maquiagens quase que integralmente. “Não desista dos seus sonhos. Corra atrás dos objetivos com toda a sua entrega. Não é fácil, mas o sucesso é garantido.

Agora, consigo conciliar meu trabalho como professora de educação física na rede estadual de ensino com as atividades no studio e na loja. Gerencio duas contas no Instagram, que é o meu perfil de trabalho como influêncer (@micheleandraderj e e o da loja @bonitatodososdiasbeautycare)”, fala com orgulho.

Nos dois canais, a maquiadora se destaca pelo profissionalismo impecável e também pelo atendimento à clientela com um toque de excelência . “Sou muito grata porque minha maior renda vem do mundo da maquiagem. É um presente poder viver do que ama”, conclui.