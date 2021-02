Professor é condenado a 21 anos de prisão por matar diretor da Uenp a machadadas

PARANÁ – O Tribunal de Justiça do Paraná condenou o professor Laurindo Panucci Filho a 21 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado pelo assassinato de Sergio Roberto Ferreira Junior, diretor do campus da Universidade Estadual do Norte Paranaense (Uenp) em Cornélio Procópio, a 399,5 km de Curitiba. O crime aconteceu em 20 de dezembro de 2018 e foi motivado por uma advertência emitida pela instituição de ensino contra o docente.

O Ministério Público do Paraná informou que o crime ocorreu após o professor ter combinado, por telefone, um encontro com a vítima em seu gabinete, onde foi morto a machadadas. Laurindo foi preso em flagrante, depois de ser encontrado na cidade de Teodoro Sampaio, no interior paulista. Segundo consta no processo, ele já está preso há dois anos, um mês e 23 dias.

O Ministério Público argumentou que na Vara Plenário do Tribunal do Júri de Cornélio Procópio o caso configura ‘homicídio triplamente qualificado’, uma vez que o delito teve traços de crueldade, motivação fútil e porque a defesa da vítima foi dificultada pelo criminoso.